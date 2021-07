Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht verletzten Radfahrer

Werl (ots)

Ein 18-jähriger Werler befuhr am Mittwoch (14. Juli), um 16.04 Uhr, die Grafenstraße in Richtung Hedwig-Dransfeld-Straße, um an der Schützenstraße nach links abzubiegen. Nachdem er bei Starkregen den entgegenkommenden Verkehr hatte durchfahren lassen, bog er in die Schützenstraße ein. Hierbei bemerkte er einen aus Richtung Hedwig-Dransfeld-Straße kommenden Radfahrer zu spät, sodass dieser mit seinem Fahrrad gegen die Beifahrerseite prallte und hinfiel. Der Werler bot daraufhin sofort an einen Krankenwagen und die Polizei zu informieren. Dies lehnte der Radfahrer jedoch ab. Er erklärte, dass er lediglich noch unter Schock stehen würde. Nachdem man gemeinsam an seinem Fahrrad auch keinen Schaden feststellen konnte, entfernte sich der Radler. Später stellte der 28-Jährige einen Schaden von circa 1.000 Euro an seiner Beifahrerseite des Wagens fest. Die Polizei bittet den Radfahrer sich nun zu melden. Er war circa 180 cm groß, hatte schwarze, an den Seiten abrasierte Haare und einen längeren Bart. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. An seinem hellblauen Fahrrad fehlte an der linken Lenkerseite das "Hörnchen". Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

