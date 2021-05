Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: räuberischer Diebstahl in Tabakgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Donnerstag gegen einen noch unbekannten Täter, der in einem Tabakgeschäft in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg zwei Pfeifensets stahl. Er nahm die Ware gegen 11.30 Uhr aus dem Regal und steckte sie in seine mitgeführte Tasche. Hierbei wurde er allerdings von einer 59 Jahre alten Angestellten beobachtet, die ihn ansprach. Der Täter packte die Frau an den Armen und schubste sie gegen das Regal. Die Frau erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Anschließend ergriff der Dieb zu Fuß die Flucht, wobei er mit einer 35 Jahre alten Passantin zusammenstieß und diese beleidigte. Bei dem Täter handelt es sich um einen schlanken, etwa 170 bis 175 cm großen Mann, dessen rechte Gesichtshälfte von auffälligen Narben gezeichnet ist. Er hat dunkle, kurze Haar und wurde auf etwa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell