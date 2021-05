Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Eugen-Bolz-Straße

Ludwigsburg (ots)

In der Eugen-Bolz-Straße in Böblingen ereignete sich am Donnerstag zwischen 16:20 Uhr und 16:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht und das Polizeirevier Böblingen sucht hierzu Zeugen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren einen dort abgestellten Mercedes und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 melden.

