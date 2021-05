Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1180/ Rutesheim: Crossbike bei Freizeiteinrichtung gestohlen

Ein 19-Jähriger hatte sein Crossbike am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 13:50 Uhr beim Fahrradständer einer Freizeiteinrichtung an der Landesstraße 1180 bei Rutesheim abgestellt und als er zurückkam musste er feststellen, dass jemand das Schloss mit einem Bolzenschneider aufgeschnitten hatte und das Fahrrad gestohlen worden war. Das Fahrrad der Marke Stevens, Farbe orange und grau, hatte einen Wert von etwa 1.500 Euro. Zeugen können sich an den Polizeiposten Rutesheim unter Tel. 07152 999100 wenden.

