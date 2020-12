Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag an einer Engstelle in Bruchsal-Heidelsheim ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 83-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 14:15 Uhr die Judengasse von der Altenbergstraße kommend. Nach der dortigen Brücke geriet er an einer Engstelle im Kurvenbereich zu weit nach links und kollidierte hierbei mit dem bereits stehenden Audi einer entgegenkommenden 53-Jährigen. Beide Beteiligte erlitten durch die Wucht der Kollision leichte Verletzungen, die jedoch nicht vor Ort behandelt werden mussten.

Der Audi wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste.

