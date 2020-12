Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Gartenhütten in Mühlburg aufgebrochen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bei Arbeiten von Vereinsmitgliedern in der Kleingartenanlage "Oberer See" in Karlsruhe-Mühlburg, wurde festgestellt, dass mehrere Hütten aufgebrochen worden waren. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum von Sonntag, später Nachmittag, bis Montag, gegen 10.30 Uhr eingrenzen.

Bislang sind 4 aufgebrochene Anlagen entdeckt worden. Über den Diebstahlschaden lassen sich noch keine Angaben machen, da noch nicht alle Geschädigten ermittelt werden konnten. Aufgrund der Weitläufigkeit der Kleingartenanlage könnte es auch noch weitere Geschädigte geben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier KA-Weststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3611 entgegen.

