Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Betrunkener Pkw-Fahrer verursachte Unfall und fuhr davon

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein erheblich alkoholisierter 64-jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Montagmittag in Oberhausen einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend davon. Der 64-Jährige war mit seinem VW gegen 12.40 Uhr auf der Marienstraße unterwegs. Eine 47-Jährige fuhr ihren Pkw aus einer Hofeinfahrt, hielt an und schloss das Hoftor. Der Pkw der Frau ragte hierbei etwas in die Fahrbahn. Der 64-Jährige hielt kurz an und fuhr dann weiter. Hierbei streifte er das Heck vom Pkw der 47-Jährigen. Nach dem Unfall fuhr er, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern davon. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet die dem Verursacher nachfuhren, ihn zur Rede stellten und die Polizei verständigten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell