Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Begegnung der "dritten Art"

Otterberg (Kreis Kaiserslautern)Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Donnerstagabend in der Hauptstraße unterwegs waren. Kurze vor halb 7 führte hier eine Polizeistreife eine routinemäßige Personenkontrolle durch, kurz darauf hatte der kontrollierte 18-Jährige eine "Begegnung der dritten Art".

Wie der junge Mann anschließend der Polizei meldete, seien kurz nach der Polizeikontrolle zwei Männer auf ihn zugekommen, die wissen wollten, was er den Polizeibeamten gesagt habe. Einer der beiden Unbekannten habe dabei ein Messer in bedrohlicher Art und Weise in der Hand gehalten.

Als der 18-Jährige den Männern antwortete, dass er lediglich kontrolliert wurde und nichts weiter gesagt habe, seien die beiden Unbekannten weggerannt. Von ihnen liegt nur eine sehr vage Beschreibung vor: Einer der beiden ist ungefähr 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, hat eine Glatze und war dunkel gekleidet. Sein Begleiter trug ebenfalls dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze.

Zeugen, die Hinweise auf die Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

