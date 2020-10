Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen, Göppingen - Alkohol am Steuer

Zwei berauschte Fahrer zog die Polizei am Dienstag in Eislingen und in Göppingen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr meldete sich in Eislingen ein Zeuge bei der Polizei. In der Kanalstraße sei ein Fiatfahrer beim Ausparken gegen seinen Anhänger gefahren und anschließend geflüchtet. Eine Polizeistreife traf den alkoholisierten Mann später an seiner Wohnung an. An dem Anhänger entstand nur geringer Sachschaden. Etwa zwei Stunden später meldete eine aufmerksame Autofahrerin einen Audifahrer in Göppingen. Der soll in der Schlater Straße in Schlangenlinien und viel zu schnell vor ihr hergefahren sein. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht gefährdet worden. Auch diesen 32 Jahre alten Fahrer ermittelten die Beamten. Bei beiden Verdächtigen mussten mit zur Blutentnahme und die Polizei beschlagnahmte ihre Führerscheine. Sie müssen jetzt mit Strafanzeigen rechnen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol leichtfertig überschätz und ergibt zusammen mit zu hoher Geschwindigkeit eine gefährliche Mischung. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

+++++1871322+++1871640

Robert Rosenkranz / Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell