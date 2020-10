Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Einbruch in Bauwagen

Unbekannte machten zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend bei Dornstadt Beute.

Ulm (ots)

Die Täter machten sich an einem Treff bei Scharenstetten zu schaffen. Dort flexten sie die Eingangstür auf und gelangten so in den Innenraum. Auf der Suche nach etwas Brauchbarem fanden die Einbrecher Bargeld und eine Musikanlage. Die Sachen machten sie zu ihrer Beute und flüchteten. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Täten aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Vereinsgebäude, Buden und Hütten sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei, dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können über die Telefonnummern 0731/188-1444 vereinbart werden.

+++1871196

Marius Patzelt / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell