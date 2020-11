Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis für uneinsichtige Gruppe

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Wegen Verstößen gegen die aktuell gültigen Corona-Regeln haben sich 16 Menschen am Donnerstag eine Ordnungswidrigkeitsanzeige eingehandelt. 12 davon gehörten zu einer Gruppe, die gleich zweimal bei Polizeikontrollen auffiel, weil sie sich weder an die Abstands- und Maskenpflicht, noch an die polizeilichen Anordnungen hielt.

Die Gruppe war zunächst am frühen Abend am Willy-Brandt-Platz aufgefallen, weil die derzeit zulässige Personenzahl überschritten, die Mindestabstände zueinander nicht eingehalten und teilweise kein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde. Die gesamte Gruppe wurde deshalb kontrolliert, die Personalien notiert und überprüft - alle kamen aus unterschiedlichen Haushalten - und anschließend des Platzes verwiesen.

Etwa 15 Minuten später wurde jedoch dieselbe Gruppe erneut gesichtet, diesmal in der Fruchthallstraße. Wieder standen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu dicht beieinander, trugen keine Masken und tranken Alkohol.

Insbesondere ein 21-Jähriger aus dem Stadtgebiet zeigte sich bei den Gesprächen sehr uneinsichtig und sagte (sinngemäß), dass ihm die geltenden Regeln egal wären. Er kündigte an, sich weiterhin ohne Einschränkungen mit Freunden zu treffen.

Nachdem alle noch einmal über die aktuellen Corona-Regeln informiert und auf mögliche Konsequenzen bei Verstößen hingewiesen wurden, erhielten sie einen erneuten Platzverweis für den gesamten Innenstadtbereich bis zum nächsten Morgen. |cri

