Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Firmeneinbruch im Gewerbegebiet am Wasserturm

Lippstadt (ots)

Ein durchtrennter Zaun, eine eingeschlagene Scheibe und durchwühlte Büroräume zeugten am Freitag (16. Juli) von einem Firmeneinbruch im Gewerbegebiet "Am Wasserturm" an der Westernkötter Straße. Die Einbrecher entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 06.37 Uhr, nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bohr- und Schleifmaschinen von "Makita". Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell