Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Heranwachsender fällt innerhalb einer Stunde zweimal polizeilich auf

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde bei einem Heranwachsenden während einer polizeilichen Personenkontrolle zunächst ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Eine knappe Stunde später konnte die besagte Person in der Nähe des Hauptbahnhofes durch die gleiche Funkstreifenwagenbesatzung beobachtet werden, wie dieser einen Joint wegwarf. Die entsprechenden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz wurden gegen den in Ludwigshafen wohnenden Heranwachsenden eingeleitet.

