Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brandserie - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Zu einer Brandserie kam es am Sonntag (18. Juli), zwischen 05.51 Uhr bis 06.15 Uhr in Soest. Um 05.51 Uhr brannte eine Absperrbake in der Unterführung der Wallanlage an der Ulrich-Jakobi-Wallstraße. Die Tür in der Unterführung wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Um 05.57 Uhr brannte in der gleichen Straße der Trinkbecher in einem Mülleimer. Um 06.15 Uhr wurde die Polizei zum Brand von Altpapier in die Burghofstraße, auf dem dortigen Schulgelände gerufen. Die Beamten versuchten noch den circa 2 Meter mal 2 Meter großen Brandherd aus Papier mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen, was aber erst durch den Einsatz der Feuerwehr zum Erfolg führte. Durch das Feuer entstanden Schäden an nahegelegenen Pflanzen und einer Mauer. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu den Brandgeschehen machen können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell