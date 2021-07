Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Toilettenpapier angezündet - starke Rauchentwicklung

Warstein (ots)

Zu einer starken Rauchentwicklung kam es am Sonntag (18. Juli), gegen 18 Uhr, auf der Toilette in der Tiefgarage am Dr.-Segin-Platz. Ein Unbekannter hatte zuvor das Toilettenpapier aus einem Spender in der Herrentoilette angezündet. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

