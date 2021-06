Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 05.06.2021, 10:30 Uhr - 1 Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Zu schnell und betrunken unterwegs

Am Samstagmorgen gegen 01:10 Uhr wurde in Schwäbisch Gmünd in der Lorcher Straße eine 21 Jahre alte Frau in ihrem BMW einer Kontrolle unterzogen, da sie deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle konnten die Beamten dazu noch feststellen, dass die junge Dame erheblich Alkohol getrunken hatte. Da sie sich mit ihrem Führerschein noch in der Probezeit befindet wird die Strafe für sie nun empfindlich werden. Zu der Anzeige wird sie auch noch erhebliche Probleme mit der Führerscheinstelle bekommen.

