Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 23. November 2020, 15:10 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen mit seinem Mercedes die Düngstruper Straße in Richtung Südring und übersah dabei, aufgrund der tiefstehenden Sonne, einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Lkw.

Durch den Aufprall auf den Lkw wurde der 77-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes des 77-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell