Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Radfahrerin aufgefahren - Rettungswagen im Einsatz

Lippetal (ots)

Eine leicht verletzte Pedelec-Fahrerin bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Sonntag (18. Juli), gegen 15.30 Uhr, in Lippborg in der Straße "Löchtenknapp". Ein 65-jähriger Lippetaler fuhr dort mit seinem Pedelec einer 65-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Lippetal hinterher. Als die Radfahrerin bremste, bemerkte dies der Radfahrer zu spät und fuhr ihr auf. Durch den folgenden Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

