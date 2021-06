Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Erhebliche Brandgefahr

Heek (ots)

Gleich an drei Stellen brannten am Samstagmorgen Äste, Wurzeln und andere Rückstände von Waldarbeiten in Ahle. Trotz der anhaltenden Trockenheit und damit immer noch trockener Waldböden wurden mutmaßlich die Feuer vorsätzlich gelegt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Feuer unterirdisch bereits ausgebreitet. Um eine weitere Ausbreitung durch das Erdreich zu verhindern, wurden mittels eines Baggers die Brandorte umgegraben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kriminalinspektion I unter Tel. (02861) 9000.

