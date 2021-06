Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Betrieb

Heek (ots)

Gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte am Wochenende in einen Betrieb in Heek. Zu dem Einbruch im Industriegebiet "Bült" kam es zwischen Freitag 18.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr. Die Täter betraten das Firmeninnere, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Sie erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell