POL-PDPS: Versuchter Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Am Sonntag, gegen 19:45 Uhr, wurde die Polizei von einer Sicherheitsfirma über einen mutmaßlichen Einbruch in den "Picks-Raus-Markt" in der Waisenhausstraße informiert. Vor Ort wurde ein eingeschlagenes Fenster festgestellt. Die dahinterliegende Spanplatte wurde zwar beschädigt, aber das Loch war zum Durchstieg zu klein. Bei einer Begehung des Marktes wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der oder die Täter von ihrem Vorhaben abgelassen haben. Der angerichtete Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

