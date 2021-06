Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Spielautomaten in Imbiss aufgebrochen

Gronau (ots)

Aufgebrochen haben Unbekannte in Gronau zwei Spielautomaten. Die Geräte hingen in einem Imbissbetrieb an der Vereinsstraße. Um in das Innere des Schnellrestaurants zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 23.20 Uhr, und Montag, 04.00 Uhr. Polizeibeamte hatten bei ihrer Streifenfahrt das beschädigte Fenster bemerkt. Die Einbrecher waren bereits geflüchtet. Die Höhe der Beute ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell