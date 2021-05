Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende in ein Firmengebäude in den Seewiesen eingebrochen. Dabei wurden sämtliche Büroräumlichkeiten durchwühlt und ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

