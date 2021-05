Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Landau (ots)

Am Nachmittag des 23.05.2021 wurde in der Stadt Landau ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW kontrolliert. Aufgrund bei dem Fahrzeugführer festgestellten Auffälligkeiten, welche für einen möglichen Konsum illegaler berauschender Mittel sprachen, musste dieser die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf den Konsum von Cannabisprodukten. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Landauer kommt eine Anzeige wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel zu. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzte und er wird mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell