POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Landau (ots)

Am 23.05.2021 um 23:35 Uhr ereignete sich in 76857 Albersweiler ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 16-Jähriger Landauer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Weinstraße in Fahrtrichtung Siebeldingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verstieß in einer Rechtskurve, Höhe Hausnummer 145, gegen das Rechtsfahrgebot und fuhr auf der Gegenfahrbahn auf das Krad zu. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden schwarzen PKW aus dem Zulassungsbezirk SÜW zu verhindern, wich der 16-Jährige nach rechts aus, streifte den erhöhten Bordstein und stürzte mit seinem 17-Jährigen Sozius. Durch den Sturz erlitten beide Jugendlichen Schürfwunden und Prellungen. Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

Hinweise, insbesondre auf den schwarzen PKW nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

