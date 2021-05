Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: WEINGARTEN - ERNEUTE SACHBESCHÄDIGUNG AM JUGENDFREIZEITHEIM

Weingarten (ots)

Am späten Sonntagabend (23.05.2021) konnten durch Zeugen an der Holzhütte des Jugendfreizeitheimes in Weingarten frische Graffiti-Kunstwerke festgestellt werden. Zuvor wurde eine Person in der Nähe gesehen, die mit einem Fahrrad davongefahren ist. Der Fahrradfahrer soll eine Camouflage-Hose und einen grauen Hoodie getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell