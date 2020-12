Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens/Diebstahl in Kaufhaus

PirmasensPirmasens (ots)

Einen Diebstahl zeigte eine 55-jährige Frau aus Pirmasens am 05.12.2020 an. Dem-nach war sie zwischen 14:50 und 15:15 Uhr in der Fußgängerzone in Pirmasens in einem Einkaufsmarkt mit ihrem Stofftrolley zum Einkauf, als zwei junge Mädchen, ca. 15 Jahre alt, eng an ihrem Trolley vorbeigingen. Hierbei fiel der Trolley um. Beim Be-zahlen an der Kasse stellte sie dann fest, dass ihr Geldbeutel aus dem Trolley fehlt. Es wird ein Zusammenhang zwischen den Mädchen und dem Diebstahl vermutet. Zeugen, die den Vorgang möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

