POL-SO: Möhnesee - Polizei achtet auf Pedelec- und Fahrradfahrer

Möhnesee (ots)

Am Sonntag wurden rund um den Möhnesee viele Radfahrer von der Polizei kontrolliert und informiert. Im Seepark standen die Verkehrssicherheitsberater mit einem Infostand für die vorbeikommenden Radler bereit. Dabei ging es konkret um die Gefahren beim Radfahren. Gerade mit der Bedienung und dem Fahrverhalten von Pedelecs haben viele "Einsteiger" erstmal ihre Probleme. Die Verkehrsexperten rieten auch allen Zweiradfahrern einen Helm zu tragen. Am Südufer hatten die Beamten des Verkehrsdienstes mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Auch hier fiel auf, dass viele Radler ohne Helm unterwegs waren. Gerade die Besitzer von neuen Pedelecs verzichteten oftmals auf die sichere Kopfbedeckung. Selbstverständlich wurden auch auffällige Motorräder oder Autos kontrolliert. Die Beamten erhoben insgesamt 38 Verwarngelder und schrieben drei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Ein Radfahrer wurde mit Handy am Ohr erwischt. Einer ebenfalls eingesetzten Motorradstreife fiel ein Mofaroller auf. Dieser war mit zwei Personen besetzt und fuhr offensichtlich schneller als 25 Stundenkilometer. Der 28-jährige Fahrer gab zu das sein Mofa frisiert sei. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Insgesamt waren die eingesetzten Polizisten mit dem Ergebnis der Aktion zufrieden. "Wir sind mit vielen Pedelecfahrern ins Gespräch gekommen. Dabei konnten unsere Kollegen einiges an Überzeugungsarbeit leisten damit mehr Radler auch mit Helmen unterwegs sind." so der Einsatzleiter der Verkehrsdienstes, Polizeihauptkommissar Michael Podnar. (lü)

