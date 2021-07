Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Kurzschluss und Großaufgebot der Feuerwehr

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Rössing) (CB) Am Morgen des 08. Juli 2021, gegen 09:58 Uhr, meldet ein Anwohner einen lauten Knall "gleich einer Explosion" aus dem Mehrparteienhaus Kirchstraße 22 in Rössing. Nachdem zunächst ein Großaufgebot von sieben Ortsfeuerwehren sowie die Polizei alarmiert wurden, konnte schnell Entwarnung gegeben werden: aus dem Aquarium einer Wohnung trat Wasser aus. Dieses sickerte durch eine Wand in den im Keller befindlichen Sicherungskasten. Der ausgelöste Kurzschluss verursachte einen Knall - verletzt wurde niemand, auch Sachschaden ist nach derzeitigem Stand nicht entstanden.

