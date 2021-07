Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Frau leistet Widerstand gegen die Polizei - Zwei Beamtinnen leicht verletzt

Hildesheim (ots)

GRONAU - (jpm) Bei dem Versuch einen Haftbefehl gegen sie zu vollstrecken, leistete eine 34-jährige Frau gestern Nachmittag, 07.07.2021, Widerstand gegen Beamte der Polizei Elze.

Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnung in der Gartenstraße in Gronau. Die Frau bekam zunächst die Gelegenheit, einen haftbefreienden Geldbetrag aufzutreiben, dessen Zahlung sie vor einer Verhaftung bewahrt hätte. Das Geld konnte sie allerdings nicht beibringen. Statt anschließend mit den Beamten mitzukommen, begann sie diese zu beleidigen und zu bedrohen. Ferner trat sie nach den Polizeikräften, kratzte und kniff diese. Nur unter erheblichen Anstrengungen gelang es, die Frau zu fixieren. Zwei Beamtinnen wurden dabei jeweils leicht an der Hand verletzt.

Anschließend wurde die 34-jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell