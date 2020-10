Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Bottrop

Am 31.10.2020 gegen 16:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Feldhausener Straße/Dorstener Straße zu einem Verkehrsunfall, hierbei kollidierten zwei PKW miteinander. Durch den Aufprall wurden zwei Personen verletzt. Die zwei verletzten Personen wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch erstversorgt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Abklärung transportiert. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Feldhausen unterstützten die Einsatzmaßnahmen und sicherten die Unfallstelle ab. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte am Unfallort tätig.

