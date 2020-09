Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann mit Krankenfahrstuhl bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Mit einem Krankenfahrstuhl war ein 78-jähriger Castrop-Rauxeler am Montag gegen 16.00 h auf dem Gehweg der Dortmunder Straße in der Nähe der Adlerstraße unterwegs. Als ihm ein junger Radfahrer entgegegenkam, wich der Senior aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei fuhr er auf den Grünstreifen und stürzte in den Straßengraben. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer fuhr weiter. Er soll etwa 14 oder 15 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

