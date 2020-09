Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Opel Corsa an der Serlostraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Zwischen dem vergangenen Dienstag (08. September) und Freitag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Nissan Micra. Das Auto stand in einem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Liebigstraße. Der Unbekannte hinterließ 3.000 Euro Sachschaden. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Marl

Am Sonntag, gegen 10:45 Uhr, kam es im Kreuzungbereich Im Spanenkamp/Kinderheimstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Beteiligt waren eine 29-jährige Autofahrerin aus Marl und ein unbekannter Autofahrer. Er fuhr vermutlich einen schwarzen Audi mit amtlichem Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen. Bei dem Unfall entstand mindestens 5.000 Euro Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

