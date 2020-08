Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Freinsheim (ots)

Am 25.08.2020 kam es auf der L522 zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand gegen 19.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine VW-Busfahrerin befuhr die L522 in Richtung Weisenheim am Sand. Zwischen den beiden Ortschaften setzte sie ihren Blinker, bremste ihr Fahrzeug ab, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Die hinter ihr befindliche 41-jährige Autofahrerin scherte zum Überholen aus und übersah hierbei den entgegenkommenden Opel Corsa, so dass es zwischen den beiden Pkw zum Frontalzusammenstoß kam. Sowohl der 54-jährige Corsa Fahrer, als auch die Unfallverursacherin wurden verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die L522 wurde für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

