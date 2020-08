Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Bike trotz Diebstahlsicherung entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Vormittag des 25.08.2020, in der Zeit zwischen 08:00 bis 13:00 Uhr, wurde das mittels Speichenschloss gesicherte E-Bike der Geschädigten durch unbekannte Täter entwendet. Das grau schwarze Pegasus Damenrad war im Fahrradständer vor einem Altenheim in der Konrad-Adenauer-Straße in Neustadt an der Weinstraße abgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu wenden.

