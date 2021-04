Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht auf der Kapellenstraße

Stadtlohn (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter an einem blauen Mercedes Vito in Stadtlohn angerichtet. Das Firmenfahrzeug stand am Montagmorgen zwischen 07.20 und 10.20 Uhr auf der Kapellenstraße, als es zu dem Verkehrsunfall kam. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

