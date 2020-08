Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäft

Übach-Palenberg (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum 27. August (Donnerstag) die Eingangstür zu einem Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Im Inneren versuchten sie weitere Behältnisse aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell