Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnmeldung: Anrufe von "Falschen Polizisten" im Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Geld und USB-Stick aus Mercedes Sprinter gestohlen

Fulda (ots)

Warnmeldung: Anrufe von "Falschen Polizisten" im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg - Falsche Polizisten versuchten am gestrigen Dienstagabend (17.03.) in mehreren Kommunen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen, jedoch Vergebens!

Die Betrüger meldeten sich am Telefon als Polizei- oder Kriminalbeamte und gaukelten den meist lebensälteren Menschen vor, dass diese ins Visier von Einbrechern oder Internetbetrügern gerückt seien. Dabei erkundigten sie sich über die jeweiligen Vermögensverhältnisse. Achtung, dies ist eine Falle! Glücklicherweise erkannten alle Angerufenen den Betrug und bewahrten sich so vor einem hohen Vermögensschaden.

Tipps Ihrer Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Die Polizei ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben! - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse! - Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Geld und USB-Stick aus Mercedes Sprinter gestohlen

Rotenburg a. d. Fulda - Zwischen Montagabend (16.03.) und Dienstagmorgen (17.03.) entwendeten Unbekannte aus einem Mercedes Sprinter eine geringe Summe Bargeld und einen USB-Stick. Das Fahrzeug stand im Hof eines Wohnanwesens im Katzenkopfweg.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06637/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

