POL-OH: Vermisstensuche im Raum Kirchheim eingestellt - Person wohlbehalten aufgefunden

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Vermisstensuche im Raum Kirchheim eingestellt - Person wohlbehalten aufgefunden

Kirchheim - Seit Montagabend (17.03.) suchte die Polizei in Bad Hersfeld nach einer vermissten Person im Bereich Reckerode. Gesucht wurde nach einem 33-jährigen Mann aus dem Raum Rhauderfehn (Niedersachsen), welche gesundheitliche Probleme hatte. Dieser konnte nun innerhalb eines Waldgebietes in der Nähe von Reckerode durch einen Förster, welcher bei der Suche beteiligt gewesen ist, wohlbehalten aufgefunden werden. Mit leichten Unterkühlungen wurde der jungen Mann in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Suche war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber, sowie eine Rettungshundestaffel im Einsatz. Die Polizei bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, welche sich an der Suche beteiligt hatten.

