Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Gefährlicher Steinwurf auf Fahrzeug

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, warf ein bisher Unbekannter von der Fußgängerbrücke Eichholzstraße / Westfelder Straße einen bislang unbekannten Gegenstand auf einen fahrenden Ford Focus. Ein 52-Jähriger Gevelsberger war auf der Eichholzstraße in Richtung Wetter unterwegs. In Höhe der Brücke Westfelder Straße sah er einen männlichen Jugendlichen auf der dortigen Fußgängerbrücke stehen. Er beobachtete, wie der Jugendliche einen Gegenstand auf sein Fahrzeug fallen ließ. Er hörte einen Knall erschrak derart, dass er das Lenkrad verriss und eine Vollbremsung am Fahrbahnrand durchführte. Der Unbekannte habe sich währenddessen zu Fuß in Richtung Hagen entfernt. Durch den Wurf wurde die Motorhaube des Ford leicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Der Gegenstand konnte nicht aufgefunden werden. Der Gevelsberger beschreibt den Jugendlichen so:

Männlich Zwischen 13 und 14 Jahre alt Ca. 150 bis 160 cm groß Kurze schwarze Haare Weißes T-Shirt Schwarze Hose

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat oder der verdächtigen Person auf der Brücke machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91665000 abgegeben werden.

