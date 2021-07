Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Spendendose entwendet - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Warstein (ots)

Am Montag (19. Juli), gegen 12.40 Uhr, betraten ein 39 und 48-jähriger Mann aus Warstein eine Apotheke an der Hauptstraße. Während der 48-Jährige eine Mitarbeiterin ablenkt durchtrennt der 39-Jährige mit einem Seitenschneider das Stahlseil einer Spendenbox und rennt aus der Apotheke. Mehrere Zeugen verfolgen den Flüchtenden, woraufhin diese die Spendenbox mit Inhalt wegwirft und die Zeugen bedroht. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung in der Straße "Zur alten Brauquelle" vorläufig festgenommen werden. Aufgrund seiner starken Gegenwehr mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Auf dem Weg zur Wache beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten. Da sich der Warsteiner augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln befand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (reh)

