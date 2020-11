Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Kind

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Untere Teichstraße, Mittwoch, 18.11.20, 16.20 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Mittwoch, 18.11.20, gegen 16.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Kalefelder gemeinsam mit seinem 10-jährigen Sohn mit ihren Fahrrädern den Verbindungsweg zwischen Alter Graben und Untere Teichstraße in Kalefeld, um in der Folge über den Teichweg auf die Untere Teichstraße zu fahren. Der 10-jährige folgte seinem Vater in einigem Abstand. Beim Überqueren der Straße Teichweg kam es zwischen dem 10-jährigen Kind und dem Pkw eines 34-jährigen Kalefelders, der nach eigenen Angaben in langsamer Geschwindigkeit den Teichweg entlang fuhr zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf das Kind stürzte und sich schwere Verletzungen an Kopf und Beinen zuzog. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen der Universitätsmedizin Göttingen zugeführt. Er schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt entstanden durch den Unfall Schäden in Höhe von ca. 2000,-

