Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbefugt Schrott mitgenommen

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Dem Polizeikommissariat Einbeck wurde am Mittwoch, 18.11.2020, gegen 10.20 Uhr gemeldet, dass es in der Einbecker Ortschaft Dassensen in der Dassenser Straße zu einem Schrottdiebstahl gekommen ist. Zwei männliche Personen, die mit einem weißen Sprinter mit SZ-Kennzeichen unterwegs waren, hätten diverse Gegenstände unbefugt eingeladen. Die eingesezte Funkstreife konnte das betreffende Fahrzeug noch im Ort antreffen. Auf Ansprache wurden die Gegenstände wieder dem Eigentümer ausgehändigt. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten noch diverses Elektrowerkzeug in dem Wagen fest. Dieses wurde zur weiteren Überprüfung zunächst sichergestellt. Gegen die beiden Beschuldigten (26 und 22) aus Salzgitter wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

