Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug zum Nachteil einer älteren Dame

UslarUslar (ots)

USLAR-SCHONINGEN (js) Am Vormittag des 17.11.20 wurde mit einer älteren Dame telefonisch Kontakt aufgenommen und ihr gesagt, dass sie 28.000 EUR gewonnen hätte. Der männliche Anrufer teilte ihr dazu mit, dass sie in einem Einkaufsmarkt eine Guthabenkarte kaufen und aufladen müsse. Durch den aufmerksamen Marktleiter konnte die Tat verhindert werden. Die Polizei wurde verständigt. Die Ermittlungen dauern an. Ein Schaden entstand nicht.

