Saterland - Diebstahl aus PKW

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde kam es zwischen Samstag, den 21. August 2021, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, den 24. August 2021 in der Hauptstraße zu einem Diebstahl aus PKW. Bislang unbekannte Personen drangen auf bislang unbekannte Weise in einen geparkten PKW, Fiat ein und entwendeten ein Multimediagerät. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Saterland/Sedelsberg - Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Zwischen Dienstag, den 31. August 2021, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, den 1. September 2021, um 07.30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Personen zwei Wahlplakate an der Hauptstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Diebstahl von Betonmörtel

In der Zeit zwischen Montag, 30. August 2021, 19.30 Uhr und Dienstag, 31. August 2021, 17.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen 12 Packungen Dünnbetonmörtel von einer Baustelle in einem Neubaugebiet (Am Ostermoor) am Dr. Peter Waskönig Ring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

