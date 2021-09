Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schlafzimmer gerät in Brand

Am Donnerstag, 2. September 2021, gegen 21.35 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Ulme. Eine Bewohnerin verletzte sich bei Löschversuchen schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Cloppenburg abgelöscht werden. Der Schaden läuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. September 2021, zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr, beschädigte ein*e bislang unbekannte*r Verkehrsteilnehmer*in einen Daimler B 180 auf einem Parkplatz einer Kirche in der Ostlandstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 30. August 2021, 9.00 Uhr und Donnerstag, 2. September 2021, 11.00 Uhr, beschädigte ein*e bislang unbekannte*r Verkehrsteilnehmer*in einen Kia Niro, welcher in der Braunsberger Straße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. September 2021, zwischen 11.00 Uhr und 16.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person beim Aus- oder Ausparken aus einer Parklücke einen Ford Focus in der St. Annen-Straße. Es entstand eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 2. September 2021, um 13.59 Uhr, fuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Südstraße und wollte an der Löninger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommende 34-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Beteiligten leicht verletzten.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person

Am Donnerstag, 2. September 2021, um 15.20 Uhr, fuhr ein 86-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Krankenfahrstuhl den rechtsseitigen Radweg des Kessener Wegs ortauswärts. Der in gleicher Richtung fahrende bislang unbekannte Fahrradfahrer überholte zunächst und schnitt dann den Weg des Krankenfahrstuhlfahrers, sodass dieser ausweichen musste und in den rechtsseitigen Graben rutschte. Dabei verletzte er such leicht. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Herzog-Erich-Ring/Sevelter Straße. Er soll ca. 175 cm groß und eine normale Statur gehabt haben. Seine Haare sollen dunkel gewesen sein und er habe ein ungepflegtes, deutsches Erscheinungsbild gehabt. Zudem trug er eine Mütze und eine dunkle Jacke. Er sprach akzentfrei Deutsch und habe viele Falten im Gesicht gehabt. Sein Fahrrad hatte hinten einen Korb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 2. September 2021, um 18.25 Uhr, querte eine 12-jährige Fahrradfahrerin von der Pfarrer-Ferneding-Straße kommend die Blumenstraße in Richtung Schulstraße. Zur selben Zeit fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Blumenstraße in Richtung Peheimer Straße. Bei der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, durch den die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Der Autofahrer hielt kurz an und entfernte sich anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er fuhr einen dunkelroten, glänzenden Kleinwagen. Der Fahrer soll braune Haare gehabt haben, alleine im Auto gesessen und schlecht bzw. gar kein Deutsch gesprochen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Emstek - Geschwindigkeitsmessung

Am Donnerstag, 2. September 2021, zwischen 14.00 Uhr und 15.15 Uhr, führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Garther Straße durch. Dabei mussten sie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug bei erlaubten 50km/h 92km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell