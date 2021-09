Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Körperverletzung

Am Samstagmorgen, gegen 03.47 Uhr, kam es in einer Kneipe an der Langen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Barßelern. Hierbei schlug ein 26-Jähriger mit einer Flasche auf einen 25-Jährigen ein und flüchtete dann. Das Opfer musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Barßel - Diebstahl aus Baucontainer / Zeugenaufruf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde das Vorhängeschloss zu einem Baucontainer im Bereich der Mühlenbrücke gewaltsam aufgekniffen. Es wurden Werkzeuge sowie ein Radio entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Barßel zu melden ( Tel.: 04499-022200 ).

Saterland - Fahren ohne Versicherungsschutz / Urkundenfälschung

Am Freitragabend, gegen 18.30 Uhr, konnte ein 45-jähriger Saterländer mit einem Kleinkraftrad ( Kkr ) auf der Hauptstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz für das Kkr bestand und ein anderes, nicht zu diesem Kkr gehörendes, Versicherungskennzeichen angebracht worden war. Diese wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 13.26 Uhr, kam es im Bereich der Leipziger Straße im Saterland zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 8-Jährigen Kind mit Fahrrad und einem 40-jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei verletzte sich das Kind und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell