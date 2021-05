Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Handwerksbetrieb; Werbetafel beschädigt; Blutprobe; Beschädigte Autos; Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Kirchhain

Marburg-Biedenkopf (ots)

Elmshausen - Einbruch in Handwerksbetrieb

Einbrecher erbeuteten in der Werkstatt eines Handwerksbetriebs in der Straße Am Roßberg elektronische Sägen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zum Transport der gestohlenen Handkreissägen, Tischkreissägen und Bandsägen war ein Fahrzeug nötig. Der Einbruch war am zurückliegenden Wochenende zwischen 17 Uhr am Freitag, 30. April und 05.45 Uhr am Montag, 03. Mai. Wem sind in dieser Zeit Verladetätigkeiten in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Werbetafel beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29. April, beschädigten noch unbekannte Täter in der Bahnhofstraße die Werbetafel eines Baustoffbetriebs. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain - Blutprobe

Die Polizei kontrollierte am Dienstag, 04. Mai, gegen 18.45 Uhr nahe dem Schwimmbad in Kirchhain einen Kleinbusfahrer. Da der Drogentest des 36 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis positiv auf THC reagierte musste die Polizei die Weiterfahrt untersagen und eine Blutprobe veranlassen.

Beschädigte Autos

1. Schönstadt

Am Mittwoch, 05. Mai, gegen 04.05 Uhr, schlug ein 22 Jahre alter Mann gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos und richtete einen Schaden an. Der Mann war bereits zuvor wegen einer Körperverletzung aufgefallen. Er stand zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Test zeigte 1,88 Promille.

2. Hachborn

Den Spuren nach entstand der Schaden an dem bronzemetallic farbigen Toyota Corolla vermutlich dadurch, dass sich Personen auf das Dach legten oder sonst wie bestiegen. Der Toyota parkte zur Tatzeit am Freitag, 30. April, zwischen 23.45 und 23.50 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Am Nußbaum 1. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

3. Oberdieten

Ein Treffen zwischen zwei Gruppen endete am Freitag, 30. April, gegen 21 Uhr, mit einem Streit. Als ein Beteiligter mit seinem Auto den Sportplatz in Oberdieten verlassen wollte, liefen andere hinterher, traten gegen das Auto und verursachte mit einer Beule im Kotflügel einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Ermittlungen zu den Teilnehmern der Gruppe dauern an.

Kirchhain - Tatort: Lidl-Parkplatz - Lackschaden Tür hinten rechts

War es ein Einkaufswagen oder war die Ursache doch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver? Der Frage gehen derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf nach. Fakt ist ein Lackschaden an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite. Der betroffene blaue Opel Astra Kombi parkte zur Zeit des Schadeneintritts am Donnerstag, 29. April, zwischen 16 und 16.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Niederrheinischen Straße. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell