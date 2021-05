Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Beschädigter A3 gibt Rätsel auf - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ginseldorf/Bauerbach -

Nach der Meldung eines Zeugen stellte die Polizei einen verlassenen blau-schwarzen Audi A3 sicher. Das Auto ist stark unfallbeschädigt und war hinten mit dem gestohlenen Kennzeichen EF-FA 97 versehen. Woher kommt das Auto? Wer hat ihn gefahren? Wo war der Unfallort? Diesen Fragen geht derzeit der Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg nach und bittet um sachdienliche Hinweise. Nach einer Zeugenaussage stand der Audi A3 bereits am Samstag, 01. Mai, gegen 07.30 Uhr, auf dem ersten rechts von der Kreisstraße 34 (dem Rinnweg) abgehenden Feldweg vom Ortsausgang Ginseldorf nach Bauerbach gesehen. Als die Polizei kam, war der von dem Zeugen im Auto offenbar schlafend angetroffene Mann nicht mehr da. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Bei ihm handelt es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten und ca. 1,80 Meter großen Mann mit Brille und dunkelblonden Haaren im Pagenschnitt. Er trug eine blaue Jeans und eine dünne blaue Jacke. Er fiel dem Zeugen durch viele Ringe an erheblich verschmutzen Fingern auf. Wer hat diesen Mann zwischen Freitagnacht (30. April) und Sonntagnachmittag (02. Mai) in Bauerbach oder Ginseldorf gesehen? Wer kann anhand der Beschreibung Hinweise geben, die bei der Identifizierung des Mannes helfen könnten? Der Pkw hatte auf der kompletten Beifahrerseite und an der Front erhebliche und augenscheinlich frische Unfallschäden. Nach Schätzungen beträgt der Schaden mehrere Tausend Euro. Einen zu den Schäden passenden Unfallort konnte die Polizei bislang nicht finden. Das vordere Kennzeichen am Auto fehlte. Ob es bei der Kollision verloren ging, steht nicht fest. Hinten war das gestohlene Erfurter Kennzeichen montiert. Die Ermittlungen zur Herkunft des Autos dauen an. Wem ist der stark beschädigte dunkle Audi A3 aufgefallen? Wer hat das Auto mit dem Erfurter Kennzeichen wann und wo bemerkt und wer kann Angaben zum Fahrer/*in zu dieser Zeit machen? Wo ist das vordere Kennzeichen? Liegt es womöglich an einer Unfallstelle?

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

