Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierte Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Speyer (ots)

03.04.2021, 16:00 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Samstag gegen 16:00 Uhr als eine 42-jährige PKW Fahrerin von einem Tankstellengelände in der Wormser Landstraße in den fließenden Verkehr einfahren wollte und dabei den von links kommenden 36jährigen Fahrradfahrer übersah. Der Fahrradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht am Knie und im Gesichtsbereich, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 2 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin führte der 36jährige ein Fahrrad mit sich, welches er laut eigenen Angaben gefunden hätte. Dieses wurde zunächst sichergestellt, weitere Ermittlungen diesbezüglich folgen.

